Die Volatilität an den Märkten ist auch in der laufenden Erholungsrallye nach wie vor hoch. Weniger sprunghaft zeigt sich die Aktie der Deutschen Telekom, die ihren Ruf als defensives Investment einmal mehr untermauert. Peu à peu arbeitet sich der DAX-Titel nach oben und hat ein neues Erholungshoch markiert. DER AKTIONÄR zeigt, welche Chartmarken nun wichtig sind.Bereits am Mittwoch konnte die T-Aktie das bisherige Erholungshoch bei 14,16 Euro kurzzeitig überwinden. Am Donnerstag scheint nun der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...