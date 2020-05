München (ots) - Für die Planung der Urlaubsreise oder Entdeckungen in der eigenen Stadt: Die neue Smartphone-App "ADAC Trips" liefert ab sofort unter dem Motto "Entdecken, was dich interessiert" Tipps und wichtige Informationen für Ausflüge und Reisen. Die Besonderheit: In der App legen Nutzer ein eigenes "Freizeitprofil" an, also zum Beispiel, ob sie gerne wandern, Theater besuchen oder Ausflüge mit der Familie machen. Die App liefert anschließend auf Basis dieser Voreinstellung individuelle Vorschläge für Aktivitäten in der gewählten Region.Die App listet nicht nur Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen auf, sondern gibt außerdem Tipps zu Gastronomie und konkreten Radrouten oder Spazier- und Wanderwegen. Sie ist daher nicht nur für Aufenthalte am Urlaubsort eine attraktive Inspirationsquelle und Planungshilfe, sondern auch für Nutzer, die die eigene Stadt oder die eigene Region neu entdecken wollen.Zum Start der App sind bereits mehr als 400.000 sogenannte "Points of Interest" in allen europäischen Ländern verzeichnet, die fortlaufend und weltweit ergänzt werden. Wer die App zur Urlaubsplanung nutzt, findet außerdem länderspezifische Informationen wie aktuelle Einreisebestimmungen oder Verkehrsregeln des Reiselands.Viele Funktionen der App sind unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft nutzbar: Dazu gehören neben den Vorschlägen für Ausflüge und Reisen auch Wetterdaten und detailliertes Kartenmaterial. Mitglieder können sich nach einem Login unter anderem für die Reiseplanung eigene Listen mit Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die sie während der Reise besuchen möchten, anlegen.Die App ist in Versionen für Android und iPhone im Play Store und App Store kostenfrei erhältlich. Die App "ADAC Trips" ersetzt die bisherige App "ADAC TourSet".Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/4608502