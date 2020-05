Die Europäische Union plant nach Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, innerhalb des Programms zum Wiederaufbau der EU nach der Corona-Pandemie 500 Mrd. Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen zu vergeben und 250 Mrd. Euro als Kredite.Dies findet in Schweden quer durch die Parlamentsparteien wenig positive Resonanz.Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven teilte gestern mit, dass Schweden in diesem Falle hohe Summen aufbringen müsse und führte in seiner schriftlichen Stellungnahme aus: Schweden hat immer darauf gedrungen, dass sich der Fonds auf die Kreditvergabe konzentrieren sollte, was stärkere Anreize für eine effektive Nutzung des Geldes bietet.'Die EU-Mitglieder Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich sind dagegen, dass die Wirtschaftshilfen an Länder wie Italien, Spanien und Griechenland als Zuschuss vergeben werden und deshalb nicht zurückzuzahlen sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...