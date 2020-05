Frankfurt (www.fondscheck.de) - ETFs verzeichnen durch den anhaltenden Trend hin zu passiven Investments eine steigende Nachfrage bei Investoren, so die Deutsche Börse AG.Auch immer mehr Privatanleger würden die Produkte einsetzen, etwa um damit langfristig Vermögen aufzubauen. Die steigende Nachfrage bei ETFs zeige sich auch anhand der zunehmenden Liquidität. Diese beschreibe im Börsenhandel, in welchem Maß ein Wertpapier jederzeit ge- und verkauft werden könne. Je höher die Nachfrage, desto liquider könne ein Produkt gehandelt werden. Dies führe in der Folge zu geringeren Transaktionskosten für Investoren und Händler. Beide Seiten würden von liquiden Märkten profitieren, indem sie Wertpapiere sofort und zu geringen Kosten handeln könnten. ...

