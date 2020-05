28.05.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und die Shorts - unendliche Geschichte. Aber heute mussten wir zweimal hinschauen: 3 Meldungen beim Bundesanzeiger für Gestern und alle DREI berichten von einer Positionsreduktion. Dass gab es nach unserer Erinnerung noch nicht an einem Tag. Keine Riesenveränderungen, aber mal schauen wie es weitergeht. Während Coatue in bisher 5 Trippelschritten seine Shortposition seit dem Hoch am 15.05. von 1,35% auf 0,87% Stand gestern reduzierte, baute auch Samlyn auf 0,89% (immerhin 0,03% weniger) ab und Greenvale reduzierte um 0,11% auf nunmehr 0,74%. Tendenz ...

