Was für ein Wechselbad der Gefühle, das Anleger in den vergangenen Tagen bei der Corona-Impfstoff-Hoffnung Moderna durchmachen mussten. Erst schoss das Papier nach guten Phase-1-Daten beim Impfstoff-Kandidaten mRNA-1273 auf über 87 Euro nach oben - seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Aktienreport "Die Mega-Hoffnung im Kampf gegen Corona: Sichern Sie sich jetzt diese Aktie und die Chance auf 100 Prozent und mehr" bedeutete dies immerhin ein Plus von knapp 345 Prozent. Dann brach die Aktie aber massiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...