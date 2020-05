Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG verkauft Nahversorger in Lichtentanne

- Vollvermietetes Einzelhandelsobjekt mit rd. 1.500 m² Verkaufsfläche veräußert

- Bereits drei Objekte im Geschäftsjahr 2020 mit einem FFO2-Beitrag von rd. 1,1 Mio. Euro verkauft

- Einkaufspipeline gut gefüllt, kontinuierliche Verhandlung über Verkäufe wieder gut gestartet

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat das 2018 erworbene Einzelhandelsobjekt in Lichtentanne (Sachsen), nach Erzielung einer Vollvermietung durch erfolgreiche Aktivitäten im Asset Management, verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 1995 erbaute Objekt in Lichtentanne, eine Gemeinde mit rd. 6.600 Einwohnern in der Nähe ...

