Eigentlich ist es wenig überraschend: Die Coronakrise hat zu einem regelrechten Boom bei Social Media geführt. Das belegt auch eine Studie des IT-Branchenverbands Bitkom. Während der Corona-Pandemie sind drei Viertel der Internetnutzer in Deutschland vermehrt in sozialen Medien unterwegs. Laut einer jetzt publizierten Umfrage vom April haben insgesamt 75 Prozent erklärt, Plattformen wie Facebook, Instagram, Xing oder Twitter seit Ausbruch des Coronavirus in Deutschland intensiver zu nutzen. Offenbar betrifft das nahezu sämtliche Altersgruppen gleichermaßen. So ...

