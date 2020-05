B&B Trends: Europa stellt Anti-Coronavirus-Dampfbügeleisen her, berichtet B&B TrendsDGAP-News: B&B Trends / Schlagwort(e): Sonstiges B&B Trends: Europa stellt Anti-Coronavirus-Dampfbügeleisen her, berichtet B&B Trends28.05.2020 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Europa stellt Anti-Coronavirus-Dampfbügeleisen her, berichtet B&B TrendsVom Technologischen Zentrum von Katalonien (EURECAT) und der Universität von Navarra geprüft.///Dank der zwei Patente kann das Dampfbügeleisen den COVID-19-Virus sowie andere Viren und Bakterien, von jedem Kleidungsstück entfernen.///Beide Patente haben ein Wirkungsgrad von 99,999999%.///Diese Technologie reagiert auf die gegenwärtige Pandemie und zukünftige BedrohungenBarcelonaEuropa stellt die Bügellösung her, die der Virus auf jedem Gewebe töten kann. Die B&B Trends Gruppe (Spanien), Hersteller der Marken UFESA und Di4, hat es geschafft, die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zur Bekleidungshygiene gegen den COVID-19-Virus umzusetzen. "Mit dieser Bügellösung ist es nicht erforderlich, die Kleidung mit 60 C zu waschen, was das Gewebe in den meisten Fällen ernsthaft beschädigt. Das System, das die zwei neuen Patente integriert und von zwei externen Labors,dem des Technologischen Zentrums von Katalonien (EURECAT) und dem der Universität von Navarra erfolgreich geprüft wurde, ermöglicht das vertikale oder horizontale Bügeln von Geweben bei höheren Temperaturen. Die exklusive Dampfstoß-Technologie ermöglicht eine schnellere Übertragung dieser Temperatur auf die Gewebe, ohne sie zu beschädigen. Der Dampf erreicht alle Punkte des Kleidungsstücks und tötet den COVID-19-Virus", versichert das Unternehmen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, Gewebe bei 60-90 zu waschen und zu desinfizieren. Auf den Etiketten der meisten Kleidungsstücke wird jedoch nicht empfohlen, die 40 -Grenze beim Waschen zu überschreiten, da das Kleidungsstück ansonsten laut der Hersteller schrumpfen, verblassen, Falten bilden und, wenn es Gummibänder enthält, diese lockern kann. Healthy-Technologie. Eurecat und Universität von Navarra B&B Trends hat das System (Healthy-Technologie) bei den unabhängigen Labors, dem Technologischen Zentrum von Katalonien (EURECAT) und der Universität von Navarra an vier Arten von Mikroben (C. Albicans; S. Aureus; E-coli; und B. Sutilis) testen lassen. Es wurde die vollständige Eliminierung dieser Bakterien festgestellt. Vorherige Studien stellen fest, dass Lipiden umhüllte Viren wie Sars-CoV-2 eine geringere Temperaturresistenz als E-coli-Bakterien oder die noch resistenteren B. subtilis aufweisen. Die Experten von Eurocat und der Universität von Navarra können somit bestätigen, dass diese Ergebnisse auf das Verhalten des COVID-19-Virus hochgerechnet werden könen.Diese Technologie ist für Fachgeschäfte wie z. B. Textilreinigungen und den Textilhandel aber auch für das breitere Publikumgedacht. Zwei Modelle der Firma Di4 sind mit der Healthy-Technologie ausgestattet. Die Unternehmensgruppe B&B Trends verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Haushaltskleingeräten. B&B Trends vermarktet seine Produkte unter Marken UFESA, DAGA, Zelmer und Di4 und produziert auch für andere Hersteller.Contact DetailsIñaki Casas+34 68575117828.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1057969 28.05.2020