FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRAVELEX FIN. 17/22 REGS XS1577963306
AB/FROM ONWARDS 28.05.2020 13:00 CET
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TRAVELEX FIN. 17/22 REGS XS1577963306
AB/FROM ONWARDS 28.05.2020 13:00 CET
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