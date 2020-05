Ort des Tages: Abbott Österreich Headquarter. In Österreich sind rund 600.000 Menschen zuckerkrank. Das amerikanische Unternehmen Abbott hilft Patienten im Umgang mit der Krankheit. Zum Beispiel indem es Geräte produziert, mit denen Erkrankte einfach und schnell ihren Blutzuckerspiegel feststellen können. In Österreich ist Abbott mit mehr als 100 Mitarbeitern in Wien beheimatet. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.05.)

