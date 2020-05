97.520 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 9,28 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last gabb, -21.82% ytd, +27.50% seit Start 2013. Einleitend im gabb weise ich ja täglich auf die Underperformance Wiens hin, heute so: "Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,37 Prozent, der DAX bei -12,01 Prozent und der Dow Jones bei -10,48 Prozent". Da ich glaube, dass die Märkte ein wenig übergekauft sind, habe ich gestern Bawag bei 30 und Do&Co zu 48,50 verkauft. Bawag ( Akt. Indikation: 29,88 /30,02, -1,55%)DO&CO ( Akt. Indikation: 51,30 /51,70, 1,18%) ...

