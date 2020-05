Siegburg (ots) - Das Friendly Cityhotel Oktopus in Siegburg passt sich der Corona-Normalität an und öffnet als Hotel Garni mit erweitertem Hygienekonzept und Temperaturmessung, dafür aber ohne Bargeld. Restaurant und Bar bleiben zunächst geschlossen.Nach dem Siegburger Freibad und dem beliebten Indoor-Tauchzentrum "dive4life" öffnet auch das Friendly Cityhotel Oktopus für Übernachtungs- und Tagungsgäste. "Unser Haus ist ab 30. Mai wieder buchbar", sagt Hoteldirektor Thomas Oharek. Auf diesen Schritt hat sich das Stadthotel mit seinen mehr als 200 Betten und großen Tagungskapazitäten intensiv vorbereitet. "Ein umfangreiches Hygienekonzept schützt unsere Gäste und unsere Mitarbeitenden gleichermaßen", sagt Hotelbetreiber Bernd Rüdiger. Es sei nicht nur ein erheblicher Aufwand in der Vorbereitung, sondern auch in der täglichen Umsetzung nötig, um den Betrieb wieder hochzufahren. Jedoch gehe Sicherheit klar vor. Deshalb hat sich der Hotelier die Einhaltung des speziellen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards in seinem Haus auch zertifizieren lassen.Während in die Zimmer wieder Übernachtungsgäste einziehen können und die Tagungs- und Konferenzräume ebenfalls wieder buchbar sind, öffnet das Restaurant bis auf Weiteres nur zum Frühstück für die Hausgäste. Wie überall im Hotel gelten auch dabei besondere Hygienevorschriften für Gäste und Mitarbeitende - Platzierung, Abstandsregel, Mund- und Nasenbedeckung, Händedesinfektion und Kontaktdatenerfassung. Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt befinden sich verschiedene Restaurants und Gaststätten mit entsprechenden Angeboten zum Mittag- oder Abendessen.Bereits am Hoteleingang und an der Rezeption erleben die Gäste, wie die neue Hygienenormalität funktioniert. Ein Schild weist vor dem Betreten des Hauses auf die nötige Mund-Nase-Bedeckung hin. Ein Desinfektionsmittelspender steht zur Handdesinfektion bereit. Vor dem Herantreten an die Rezeption wird diskret und unter Wahrung des Datenschutzes die Körpertemperatur gemessen. Auffällig sind die Plexiglasscheiben, die nun zwar die Mitarbeitenden an der Rezeption von den Gästen trennen, das freundliche Lächeln zum herzlichen Willkommen aber durchlassen. Die wohl einschneidendste Änderung gibt es bei den akzeptierten Zahlungsmitteln - da ist Bargeld nämlich ab sofort ausgeschlossen. Akzeptiert werden Kredit- und EC-Karten, besonders gern aber kontaktloses Zahlen mit dem Handy oder entsprechend ausgestatteten Karten. Auf dem Weg zu den Gästezimmern oder den Tagungsräumen finden die Gäste auf allen Etagen Desinfektionsmittelspender in der Nähe der Aufzüge. Für die Zimmer gelten veränderte Reinigungspläne mit zusätzlichen Desinfektionsmaßnahmen für Lichtschalter, Griffe und Fernbedienungen. Nach der Reinigung werden die Zimmer versiegelt, damit die Gäste sicher sein können, dass ihr Zimmer nach der Reinigung nicht erneut betreten wurde."Wir setzen auf das Verständnis und die Kooperation unserer Gäste. Es ist für uns alle nicht ganz leicht, diese neue Normalität im Alltag zu leben. Aber ich bin froh, dass wir unser Haus nach zwölf Wochen endlich wieder öffnen können", sagt Betreiber Bernd Rüdiger erleichtert. Für Prognosen sei es sicher zu früh, aber Rüdiger und sein Team wollen den Rest des Jahres nutzen, um den Schaden der drei-monatigen Schließung zu begrenzen.Das Friendly Cityhotel Oktopus in Siegburg (Nordrhein-Westfalen) ist ein modernes Urlaubs- und Tagungshotel in besonderer Lage der Metropolregion Köln/Bonn. Die alte Töpferstadt Siegburg, am Fuß des Michaelsbergs mit der im Jahr 1064 gegründeten Benediktinerabtei, bildet die malerische Kulisse für das verkehrsgünstig gelegene Stadthotel. Das Haus ist Teil der Oktopus-Wasserwelt und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Europas größtem Tauchturm. Das Hotel verfügt über 86 Zimmer und Suiten mit maximal 204 Betten, einen großzügigen Tagungs- und Konferenzbereich, Restaurant und Festräume, Meet & Greet Lounge, Lobbybar und Sonnenterrasse. Ein exklusiver Zugang zur Oktopus Wasserwelt erschließt für die Hotelgäste das Hallenbad mit Rutschencenter, das Freibad, sowie verschiedene Saunen und Fitnessräume. Das Friendly Cityhotel Oktopus beschäftigt 38 Mitarbeitende und vier Auszubildende. www.friendly-cityhotel-siegburg.de (http://www.friendly-cityhotel-siegburg.de)Pressekontakt:Pressebüro Friendly Cityhotel Oktopus GmbHc/o Jens Schradersense:ability communications GmbHLinienstraße 12610115 BerlinTelefon: +49 30 24088579Mail: presse@sense-ability.deOriginal-Content von: Friendly Cityhotel Oktopus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144657/4608677