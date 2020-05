München (ots) -- Geschäftsführer Dr. Mario Herz und Stephan Kiene bilden neue Doppelspitze.- Manuel Ströh steht dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite. Sechs Jahre nach dem Startschuss verlässt Gründer und CEO Manuel Ströh zum 31. Mai 2020 die Munich General Insurance Services GmbH, die unter der Marke mobilversichert bekannt ist. Das Brokertech wurde im Februar 2019 von der PRINAS MONTAN GmbH, einer Tochter der Degussa Bank, erworben. Der Weggang von Ströh geschieht in beiderseitigem Einvernehmen. Die neue Spitze wird den Technologie-Ausbau und das Wachstum im deutschen Versicherungsmarkt vorantreiben.Ströh gründete 2014 die Munich General Insurance Services, die sich unter der Marke "mobilversichert" auf die digitale Unterstützung von Versicherungsvermittlern mit zukunftsweisenden Lösungen spezialisiert hat. Mittlerweile ist mobilversichert eine Transaktions-Plattform, die Maklern und Versicherern eine smarte digitale Infrastruktur für das Neugeschäft und das aktive Management und die Steuerung des Bestands bietet. Nach dem Kauf durch die PRINAS MONTAN hat das Startup die angebotenen Services signifikant ausgebaut und die Geschäftsleitung zu einem Dreier-Team erweitert. Die beiden Geschäftsführer Dr. Mario Herz und Stephan Kiene führen mobilversichert jetzt in Doppelspitze weiter."Ich habe immer fest an den Erfolg von mobilversichert und an die Technologie dahinter geglaubt und bin sehr stolz und dankbar für das, was wir als Team erreicht haben", so Ströh. "Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt - vom kleinen Startup zum Technologie-Vorreiter im Versicherungsmarkt. Nach dieser intensiven Aufbauphase ist es für mich an der Zeit, neue Ziele und Projekte ins Visier zu nehmen." Ströh wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen."Manuel Ströh hat den Bedarf nach innovativer Technologie für den Vertrieb als einer der ersten erkannt und damit den Grundstein für die smarte digitale Vertriebsplattform gelegt", so Mario Herz, der zudem seit 2011 Geschäftsführer von PRINAS MONTAN bzw. den Vorgängergesellschaften ist. Gemeinsam mit Stephan Kiene will er nun das Technologie-Angebot ausbauen und die Services für Makler und Versicherer erweitern.Über mobilversichertmobilversichert ist eine Brokertech-Plattform für Versicherungsmakler und Versicherer. Das Unternehmen bietet eine Transaktionsplattform für das Neugeschäft sowie eine smarte digitale Infrastruktur für das aktive Management und die Steuerung des Bestands. Das Herzstück der Plattform sind selbstlernende Algorithmen zur automatisierten Datenabholung und Datenaufbereitung. Damit offeriert mobilversichert eine der derzeit schnellsten und einfachsten Lösungen für den Datenaustausch sowie für professionelle Bestandsanalysen und Vertriebsaktivitäten. Zudem erhalten Vermittler alle relevanten Instrumente und Services, damit sie ihre Kunden optimal in der digitalen Welt beraten und betreuen können. Bereits über 1.000 Versicherungsmakler vertrauen der innovativen Transaktionsplattform von mobilversichert. Versicherer können gegen einen Plattform-Beitrag den Datenaustausch zu angebundenen Maklern optimieren und so ihre Vertriebsprozesse digital optimieren. Über die Plattform erreichen sie mehr Vermittler und können ihre Angebote mit deutlich größerer digitaler Reichweite gezielt anbieten.mobilversichert ist eine Marke der Munich General Insurance Services GmbH, die nach dem Kauf durch die PRINAS MONTAN GmbH zur Degussa Bank Gruppe gehört. Weitere Informationen unter www.mobilversichert.de (http://www.mobilversichert.de/).Über PRINAS MONTANDie PRINAS MONTAN GmbH ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG, das auf die Vermittlung von Versicherungen für die Mitarbeiter von Unternehmen spezialisiert ist. Das Angebot umfasst private und gewerbliche Versicherungen inklusive privater und betrieblicher Altersvorsorge zu attraktiven Konditionen. Die PRINAS MONTAN GmbH betreut über 200.000 Kunden.Pressekontakt:Kathrin DöbeleInsurcomms - ideas from scratchc/o SCRIPT Consult GmbHIsartorplatz 580331 MünchenTelefon: 0177/482 89 37E-Mail: kathrin.doebele@insurcomms.deOriginal-Content von: mobilversichert, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137325/4608767