Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat sich ein Filetstück in der Hamburger HafenCity gesichert, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Ericus-Contor wechselt von der Patrizia AG in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland (ISIN DE0009805507/ WKN 980550). Der wirtschaftliche Übergang (Closing) ist im Juni dieses Jahres geplant. Union Investment wurde bei der Transaktion durch Linklaters und P+P Pöllath + Partners beraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...