Der BerlKönig, das Ridepooling-Angebot der BVG und ViaVan, wird am Pfingstmontag um 16 Uhr in den regulären Betrieb zurückkehren. Im Zuge der Pandemie war der BerlKönig vor zwei Monaten in einen kostenlosen Shuttleservice für die Mitarbeiter des Berliner Gesundheitswesen umgewandelt worden. Mit der Wiederaufnahme des regulären Betriebs am 1. Juni kehrt der BerlKönig in sein gewohntes Geschäftsgebiet ...

