Rallye am Öl-Markt: Plus 85 Prozent bei WTI in einem Monat. Wo sind charttechnisch noch Lücken zu schließen, was spricht fundamental für diese Rallye? Die Lagerbestände gehen zurück. Gibt es im Sommer zu wenig Öl? Was heißt das für die Preisbildugn? Warum sind die Volumen für August und September schon jetzt höher als für den Juli-Kontrakt? Kann ein negativer Preis wieder passieren? Fragen von Antje Erhard an Matthias Hüppe, HSBC.