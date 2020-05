=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion April 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wuppertal *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -1,4% gg Vm/-7,1% gg Vj zuvor: -3,5% gg Vm/-5,5% gg Vj *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: -12,0% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 1Q 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1H, Zwingenberg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,4% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: -19,0% gg Vm/-34,2% gg Vj zuvor: -17,9% gg Vm/-18,1% gg Vj 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/New Work SE, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April PROGNOSE: +7,7% gg Vj zuvor: +7,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +6,8% gg Vj zuvor: +6,0% gg Vj 10:00 IT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/0,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/0,0% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -12,9% gg Vm zuvor: -7,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 40,0 zuvor: 35,4 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 74,0 1. Umfrage: 73,7 zuvor: 71,8 *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Diskussion (per Webcast) bei einer Veranstaltung des Griswold Center for Economic Policy Studies - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (S&P), Irland (S&P), Liechtenstein (S&P), Belgien (Moody's), Schweiz (Moody's) - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - MLP SE + HERAUSNAHME - Sixt Leasing ===

