Die Aktie von Wirecard baut ihren Vorsprung am Donnerstagnachmittag auf über vier Prozent aus und klettert damit an die DAX-Spitze. Der Grund: Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun hat eigene Aktien gekauft - und zahlreiche Investoren tun es ihm nun gleich. Wie aus einer DGAP-Meldung hervorgeht, hat Braun über seine MB Beteiligungsgesellschaft Wirecard-Aktien im Volumen von rund 2,5 Millionen Euro gekauft. Der Kaufkurs wird auf 90,38 Euro pro Aktie beziffert - der CEO hat also etwa 27.600 ...

