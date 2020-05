MTU benötigt lediglich etwas Mut. Die markanten Rückstufungen der gesamten Aircraft-Industrie erscheinen undurchsichtig. MTU ist die einzige deutsche Adresse, Airbus die europäische, Rolls-Royce die britische, BOEING die amerikanische und SAFRAN die französische Variante. Die kürzlich deutlich zurückgestuften Erwartungen aller Hersteller von Aircrafttechnik werden in Fachkreisen klar infrage gestellt. Richtig ist bis jetzt nur: Die sogenannten Optionen für weitere Käufe der Airlines gelten als verloren. Gut 20 bis 25 % der tatsächlichen Aufträge enthalten die Möglichkeit einer Umwandlung in eine Option. Eine totale Rücknahme der Aufträge gilt nur für etwa 5 %.



Dagegen steht: BOEING und AIRBUS verfügen über ein Auftragspolster mit einer Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren. Das gilt als sicher. SAFRAN und ROLLS-ROYCE sind typische Zulieferer für Jets mit etwa dem gleichen Hintergrund: Die Auftragsbestände sind hoch, legen aber mit Sicherheit in den nächsten 12 Monaten nicht zu. MTU verfügt über eine besondere Marktlage. Der Service aller Jets ist das erste Standbein, die Zulieferungen für AIRBUS und BOEING sind das zweite. Umfangreiche Serviceverträge für Airlineflotten sind das dritte Bein. Hier gibt es demnächst eher mehr als weniger Aufträge, weil alle am Boden stehenden Flugzeuge umfangreich gewartet werden müssen, bevor sie abheben.



