Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Lufthansa. Binnen weniger Wochen ist die Kranichairline von einer profitablen Airline zu einem Pleitekandidaten geworden. Nun droht der Abstieg aus dem DAX - die Aktie befindet sich seit Jahren auf einer Achterbahnfahrt, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie präsentiert sie sich aber besonders schwach. Milliardenschwere Staatshilfen sind zwar in Sicht, doch die EU-Kommission schießt quer. Daher hat gestern auch der Aufsichtsrat zunächst das Hilfspaket abgelehnt. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Visier der Anleger. Auf einer Investorenkonferenz in New York wurde die aktuelle Situation der Bank im Hinblick auf die Risiken bei den Krediten und die Staatshilfen für die Wirtschaft thematisiert. Zuletzt hat die Aktie einen Lauf. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv