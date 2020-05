Gerüchten zufolge plant die Bundesregierung eine Kaufprämie von 4.000 € für E-Autos und Plug-in-Hybride sowie 3.000 € für Verbrenner. Angeblich setzt die Prämie für Verbrenner aber eine Beteiligung der Hersteller von 50 % voraus. Norma wäre sicherlich ein Profiteur. Gleiches gilt für die Hersteller und den Rest der Zulieferer. Bei BMW gab es in den letzten Tagen diverse Insiderkäufe und Umfragen zufolge steigt in Pandemiezeiten die Wertschätzung des eigenen Pkws. Vor diesem Hintergrund sind die Autowerte sicherlich noch nicht ausgereizt. Wir hatten Sie im März bereits auf unsere Einkaufsliste gesetzt und es geht um weitere 20 % Potenzial. Die Rückkehr der Lebensfreude sorgt zudem dafür, dass besonders bei den "Reichen" das Portemonnaie locker sitzen wird. Bei VW werden die Marken Porsche, Lamborghini und Bentley gefragt sein.



