Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta024/28.05.2020/16:05) - 28. Mai 2020 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) gibt bekannt, dass der Vorstand, Herr Armin Schauer, heute in einer Sitzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft seine feste Absicht erklärt hat, sein Vorstandsmandat und andere Organstellungen in der Unternehmensgruppe rund ein Jahr früher als vertraglich vorgesehen beenden zu wollen. Aufsichtsrat und Vorstand haben sich darüber verständigt, dass der Vorstandsvertrag zum 30. Juni 2020 beendet werden und Herr Schauer an diesem Tag aus dem Vorstandsamt ausscheiden soll. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Schauer sehr für sein langjähriges Engagement und seine erfolgreiche Tätigkeit in der Leitung des Unternehmens und wird sich zeitnah mit der Nachfolge von Herrn Schauer im Amt des Vorstandes befassen.



(Ende)



Aussender: Travel24.com AG Adresse: Salomonstraße 25a, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Armin Schauer Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: armin.schauer@travel24.com Website: www.travel24group.de



ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1590674700754



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 28, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)





TRAVEL24.COM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de