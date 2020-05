BERLIN (dpa-AFX) - Der Fahrdienst Clever Shuttle prüft seine Standortpolitik und mögliche Anpassungen. Abschließende Entscheidungen gebe es aber noch nicht, teilte die Bahn-Tochter am Donnerstag auf Anfrage mit. Das "Manager Magazin" hatte berichtet, Clever Shuttle werde sich in Kürze aus Berlin, Dresden, Kiel und München zurückziehen und dann nur noch in Düsseldorf und Leipzig fahren. Grund seien hohe Verluste.



Darauf ging das Unternehmen nicht ein, betonte aber, das Angebot solle keine Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr sein. "Gemeinsam mit der DB werden wir mit unseren Partnern vor Ort Gespräche führen, danach wird über weitere Weichenstellungen mit der DB beraten", erklärte ein Sprecher. "Falls das Anpassungen nötig machen sollte, würde die DB den Mitarbeitern von Clever Shuttle Beschäftigungsangebote machen."



Wegen der angespannten Finanzlage der bundeseigenen DB sieht auch der Bundesrechnungshof derartige Aktivitäten der Bahn kritisch. Es dürfe kein Bundesgeld in solche neuen Mobilitätsdienste fließen, vielmehr solle die Bahn Aktivitäten einstellen, die sie nicht selbst finanzieren könne, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages./bf/DP/jha

