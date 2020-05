Mit ihrem Tool USB-Fuzz konnten zwei Sicherheitsforscher insgesamt 26 Schwachstellen in Windows, macOS, Linux und FreeBSD entdecken. Elf davon wurden mittlerweile aber immerhin schon behoben. Zwei Sicherheitsforscher haben nach eigenen Angaben gleich 26 Schwachstellen in den USB-Treibern von vier unterschiedlichen Desktop-Betriebssystemen gefunden. Vier davon fanden sie in aktuellen Windows-Versionen, drei in macOS und einen in FreeBSD. Der Rest entfiel auf das freie Betriebssystem Linux. Das Forscherteam besteht aus Hui Peng von der US-amerikanischen Purdue University und Mathias ...

