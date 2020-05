HALIFAX, Nova Scotia, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gibt bekannt, dass das Unternehmen für den Vertrieb des Gesamtantikörpertests REVEALCOVID-19 eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Webb Diagnostic Technologies, Inc. (WebbDX) abgeschlossen hat. Webb Diagnostic Technologies hat seine erste Bestellung im Wert von ca. 3,5 Millionen CAD aufgegeben. MedMira hat eine Anzahlung erhalten, um den Produktionsprozesses einzuleiten.



MedMira freut sich außerdem, seine neue Website www.revealcovid19.com vorzustellen, auf der das Unternehmen die neuesten Informationen über das Produkt und die COVID-19-Pandemie bereitstellt.

Der Gesamtantikörpertest REVEALCOVID-19 kann Antikörper gegen SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, im menschlichen Serum, Plasma und Vollblut erkennen. Die meisten serologischen Tests erkennen nur IgG- und/oder IgM-Antikörper, während der Gesamtantikörpertest REVEALCOVID-19 alle menschlichen Immunglobuline, einschließlich IgG, IgM und IgA, erkennt. Da der Test die Gesamtantikörper misst, kann der Test eine frühere oder bestehende Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus feststellen und hilft bei der Beurteilung der Immunreaktion einer Person.

"Webb Diagnostic Technologies (www.webbdx.com) hat ein großes Vertriebs- und Marketingteam aufgebaut, das den Absatz unseres Produkts sicherlich voranbringen wird. Wir freuen uns, diese exklusive Partnerschaft zum beiderseitigen Nutzen unserer Unternehmen abzuschließen und den hochwertigen tragbaren Antikörpertest auf den US-amerikanischen Markt zu bringen", so Hermes Chan, CEO von MedMira. "Die Nachfrage nach zuverlässigen SARS-CoV-2-Antikörpertests nimmt zu, und diese Vereinbarung ist der erste Schritt, um unsere bewährte Diagnoseplattform für mehr medizinische Fachkräfte in den USA zugänglich zu machen."

"Hochwertige Antikörpertests sind ein wichtiges Hilfsmittel, um zu erkennen, ob eine Person COVID-19 ausgesetzt war - eine entscheidende Information, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen, die Rückkehr zu normalen Aktivitäten zu ermöglichen und die amerikanische Wirtschaft wieder hochzufahren zu können", so John P. Mayo, CEO, Webb Diagnostic Technologies. "REVEALCOVID-19 füllt eine Lücke im wachsenden Angebot an Diagnosetests. Wir haben unsere erste Bestellung aufgegeben und freuen uns sehr, unser Land mit der Technologie von MedMira bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen, indem wir Menschen die Möglichkeit geben, sichere und fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen."

MedMira hat Anfang Mai bei der FDA einen Antrag für eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Test eingereicht. Während der Antrag in Bearbeitung ist, kann der Gesamtantikörpertest REVEALCOVID-19 jedoch bereits gemäß Abschnitt IV.D der "Policy for Coronavirus Disease-2019 Test" in den USA vertrieben werden.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Vertical Flow-Schnelldiagnosen. Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Laboren, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose für Krankheiten wie HIV und Hepatitis C in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken Reveal, Multiplo und Miriad vertrieben. Der HIV-Schnelltest von MedMira, der auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology basiert, ist der weltweit einzige HIV-Schnelltest, der in Kanada, den USA, China und der Europäischen Union behördliche Zulassungen erhalten hat. Der Hauptsitz und die Fertigungsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Weitere Informationen erhalten Sie unter medmira.com . Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn .

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichteteAussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über mögliche behördliche Zulassungen und die Einführung des Gesamtantikörpertests REVEALCOVID-19, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftschancen. Tatsächliche Ereignisse können sich erheblich von den hier prognostizierten Ereignissen unterscheiden und sind von einer Reihe von Faktoren abhängig, darunter u. a.: sich ändernde Marktbedingungen, erfolgreiche und zeitnahe Durchführung klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren, die Einrichtung von überbetrieblichen Kooperationen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vierteljährlichen Berichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

MedMira Kontakt: