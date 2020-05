Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) 97 Prozent der erwarteten Mieteinnahmen erhalten und demnach die relevanten Finanzkennzahlen weiter verbessert. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage seien die Mieteinnahmen um 7 Prozent auf über 62 Mio. Euro geklettert. Das Cash-getriebene operative Ergebnis auf EBITDA Basis habe leicht um 2 Prozent auf 39 Mio. Euro zugelegt. Der FFO I sei ebenfalls leicht um 1 Prozent auf 30 Mio. Euro gestiegen. In der Bilanz verfüge das Unternehmen über eine Eigenkapitalquote von 47,5 Prozent und einen net LTV von lediglich 32,5 Prozent. Die liquiden Mittel seien auf 800 Mio. Euro (31.12.2019: 439 Mio. Euro) gestiegen. Bei den aktuellen Projekten in Berlin, München, Frankfurt und Prag habe das Unternehmen zudem keine nennenswerten Verzögerungen durch die Pandemie vermeldet. Nach dem guten Auftaktquartal und der wahrscheinlich relativ geringen Auswirkungen von Covid-19 auf das Unternehmen erhöht der Analyst folglich das Kursziel für CA Immo auf 35,00 Euro (zuvor: 33,00 Euro) und stuft das Rating auf "Buy" (zuvor: "Accumulate") hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.05.2020, 17:00 Uhr)

