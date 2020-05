(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.05.2020 - Technologiewerte klettern am Donnerstag im deutschen Handel teils deutlich. Wirecard und Nordex ziehen. An der Wall Street zeigt sich derweil ein durchwachsenes Bild, die NASDAQ kann aber zulegen. Der DAX steigt am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 11.741 Punkte, gestützt von Merck, Lufthansa und FMC. Auf der anderen Seite stehen Daimler, Volkswagen und ...

