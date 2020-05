DGAP-Media / 2020-05-28 / 17:19 *Wien, 28. Mai 2020* Die Petro Welt Technologies AG (FN 69011 m) teilt mit, dass die Analysten- und Investorenkonferenz am 5. Juni 2020 stattfindet. *Über die Petro Welt Technologies AG* Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert. *Kontakt* Konstantin Huber (be.public) Investor Relations T: +43 1 503 2 503-29 huber@bepublic.at Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Petro Welt Technologies AG Schlagwort(e): Finanzen 2020-05-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20-0 Fax: +43 1 535 23 20-20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1058229 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1058229 2020-05-28

