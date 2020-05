Der abnehmende Trend bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hält an. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 353 neue Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Das bestärkt die Anleger offensichtlich in dem Glauben, dass das Schlimmste vorbei ist - und die Leute wieder shoppen gehen.Folglich ist Adidas an der Börse wieder gefragt. Die Aktie des zweitgrößten Sportartikelherstellers hat am Donnerstag den horizontalen Widerstand bei 232 Euro weiter hinter sich gelassen und ...

