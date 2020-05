NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen des Wettbewerbers Sabre auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Diese bezeugten einen enormen Rückgang der Reisebuchungen und Passagierzahlen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung in der Reisebranche folge augenscheinlich den vom IT-Dienstleister Amadeus IT und vom Dachverband der Fluggesellschaften IATA vorgezeichneten "Stress-Szenarien"./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2020 / 10:05 / ET



ISIN: ES0109067019

