Am Mittwoch startete Boeing seinen riesigen Stellenabbau, gleichzeitig kündigte der US-Flugzeugbauer auch die Wiederaufnahme der Produktion seines Krisenfliegers 737 Max an. Am Donnerstag setzt die Boeing-Aktie ihren Aufschwung der vergangenen Tage fort und schiebt sich mit einem erneuten Aufschlag von über vier Prozent an die Spitze der Dow-Jones-Werte. Geht das nun so weiter?Boeing hat die Produktion der 737 Max im Werk Renton im Bundesstaat Washington wieder aufgenommen. Das 737-Programm startet ...

