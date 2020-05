PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich bleiben Team-Sportarten noch bis mindestens 21. Juni verboten. Auch Stadien oder Pferderennbahnen sollen mindestens bis dahin geschlossen bleiben, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Donnerstag bei der Vorstellung weiterer Lockerungen an. Sporthallen sollen unterdessen bereits in weiten Teilen des Landes am 2. Juni wieder öffnen - in Paris Ende Juni.



Mit Blick auf die Wiederaufnahme der Fußball-Saison oder anderer Wettkampfsportarten erklärte er, dass er die Zeit nicht für reif halte. Kollektivsportarten wie Fußball oder Basketball seien per Definition Kontaktsportarten, so der Regierungschef. Frankreichs Ligue 1 war die erste der großen europäischen Fußball-Ligen, die ihre Saison abgebrochen hat./nau/DP/he

