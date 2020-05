Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Haag (pta037/28.05.2020/22:30) - Der Wirtschaftsprüfer hat die Gesellschaft soeben darüber informiert, dass für den Abschluss der Prüfungstätigkeit weitere Dokumente benötigt werden. Es handelt sich insbesondere um Dokumente zur laufenden Planung für das Geschäftsjahr 2020, die sich aufgrund der Corona-bedingten wirtschaftlichen Gegebenheiten geändert hat und nunmehr einer weiteren Prüfung unterzogen werden muss.



Daher kann die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts nicht wie geplant am morgigen 29. Mai 2020 erfolgen, sondern wird sich aufgrund des weiteren Zeitbedarfs für die Prüfungsarbeiten verzögern.



Die Gesellschaft wird den neuen Veröffentlichungstermin nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer gesondert bekannt geben.



