Cassiopea gibt Resultate für das 1. Quartal 2020 bekannt

Lainate, Italien - 28. Mai 2020 - Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN), ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkungsmechanismen (MOA) zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute die Interims-Resultate für das am 31. März 2020 endende 1. Quartal 2020 bekannt.

Wichtigste Ereignisse

Laufende und reibungslose Interaktion mit der FDA in Verbindung mit der "New Drug Application" (NDA), welche für Clascoterone crème 1% eingereicht wurde und für die das PDUFA-Datum der 27. August 2020 ist

Einreichung eines "Special Protocol Assessments" (SPA) bei der FDA für die Phase III-Studie mit Clascoterone Lösung 7,5% bei Männern

Eine etwa dreimonatige Unterbrechung der Rekrutierung von Probanden in der Phase II-Studie mit der Clascoterone Lösung bei Frauen aufgrund von COVID-19

Alle Aufwände innerhalb des Budgets

Diana Harbort, CEO von Cassiopea S.p.A., kommentierte: "Wir haben während des Überprüfungsprozesses unserer NDA für Clascoteron crème 1% eng mit der FDA zusammengearbeitet und wir freuen uns auf das PDUFA-Datum 27. August 2020. Wenn sie zugelassen wird, wird Clascoterone crème 1% der erste neue Wirkmechanismus bei der Behandlung von Akne seit fast 40 Jahren sein und Dermatologen und Patienten eine neue therapeutische Alternative bieten".

Finanzielle Eckwerte

In Tausend € (mit Ausnahme der Werte pro Aktie in €) Q1 2020 Q1 2019 Umsatz - - Herstellungskosten - - Forschungs- und Entwicklungskosten (1,060) (2,900) Vertriebs-/Verwaltungs-/sonstige Gemeinkosten (828) (647) Netto-Betriebsaufwendungen (1,888) (3,547) Operatives Ergebnis (1,888) (3,547) Gewinn (Verlust) vor Steuern (2,119) (3,621) Gewinn (Verlust) nach Steuern für die Periode (2,119) (3,621) Gewinn (Verlust) pro Aktie (0.212) (0.362) 31.03.2020 31.12.2019 Anlagevermögen 12,435 12,536 Anderes Umlaufsvermögen 2,881 2,829 Kassa & Baräquivalente 915 696 Totale Aktiva 16,231 16,061 Langfristige Verbindlichkeiten 13,476 10,660 Kurzfristige Verbindlichkeiten 934 1,674 Eigene Mittel 1,821 3,727 Total Eigene Mittel und Verbindlichkeiten 16,231 16,061

Im 1. Quartal 2020 wurden keine Einkünfte erzielt, da sich alle Produkte noch in der Entwicklung befinden

Es wurden keine Waren für den Verkauf hergestellt, so dass es keine Kosten der verkauften Waren (COGS) gab

Die F&E-Kosten bestanden hauptsächlich aus ausgelagerten präklinischen und klinischen Ausgaben in Höhe von EUR 398 Tausend, davon EUR 337 Tausend für Clascoterone Lösung und EUR 59 Tausend für Clascoterone crème 1%

Die Personalkosten stiegen von EUR 396 Tausend auf EUR 731 Tausend. Im Schnitt wurden im 1. Quartal 2020 zwölf Personen beschäftigt im Vergleich zu zehn Mitarbeitern im 1. Quartal 2019

Die Kassa & Baräquivalente von EUR 915 Tausend beinhalten die Verfügbarkeiten auf den aktuellen Bankkonten

Die langfristigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf EUR 13.476 Tausend, hauptsächlich als Darlehen, das im Rahmen der von Cosmo Pharmaceuticals zur Verfügung gestellten Kreditfazilität in Anspruch genommen wurde

Das gesamte Eigenkapital ging auf EUR 1.821 Tausend zurück; 11,2% des Vermögens wurden durch Eigenkapital finanziert

Der Interims-Bericht über das am 31. März 2020 endende 1. Quartal 2020 wurde heute, 28. Mai 2020, um 07.00 Uhr CEST veröffentlicht und ist hier zum Download verfügbar:

https://www.cassiopea.com/wp-content/uploads/2020/05/CASSIOPEA-CONSO-Q1-2020.pdf

Über Cassiopea

Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen Dermatologischen Krankheiten, vor allem Akne, Androgenetische Allopezie und Genitalwarzen, entwickelt und sich auf deren Kommerzialisierung vorbereitet. Cassiopea investiert in Innovation, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt in Gebieten die seit Jahrzehnten weitgehend unbeachtet blieben. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären klinischen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, für welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, nach der Zulassung, den effizientesten Weg zur Vermarktung der Produkte in den USA festzulegen und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com.

Über Clascoterone

Clascoterone, eine neue chemische Entität, ist ein beantragter topischer Androgen Rezeptor Hemmer, der von der FDA geprüft wird für die Behandlung von Akne (in einer 1% igen Creme) und in einer späten Entwicklungsphase für androgenetische Alopezie ist (in einer Lösung mit höherer Konzentration). Laborstudien lassen darauf schliessen, dass Clascoterone mit Androgenen, spezifisch DHT, um die Bindung an die Androgenrezeptoren innerhalb der Talgdrüsen und der Haarfollikeln konkurrieren. Wenn direkt auf die Haut aufgetragen, scheint Clascoterone nur die lokalen Androgenrezeptoren in der Haut anzuvisieren. Wegen Clascoterone's wahrscheinlicher lokaler Wirkung, ist das Risiko von lokalen oder systemischen Nebenwirkungen minimiert.

Nächste Ereignisse

Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre 28. Mai 2020, Lainate Halbjahresbericht 2020 Juli 2020 Investora 23.-24. September 2020, Zürich Credit Suisse Small & Mid Cap Konferenz 18.-20. November 2020, Zürich Jefferies Global Health Care Konferenz 19.-21. November 2020, London

Kontakt

Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 91 124

Some of the information contained in this press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements