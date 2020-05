Auch am Donnerstag war der DAX nicht zu bremsen und hat seinen Erholungskurs weiter fortgesetzt. Anziehende Notierungen im späten Handel führten den Index mit einem Aufschlag von 1,06 Prozent auf einen Stand von 11.781,13 Punkten. DAX nicht zu bremsen am Donnerstag Seit dem Corona-Tief von Mitte März ist der deutsche Leitindex trotz der damit verbundenen Unwägbarkeiten inzwischen um ca. 40 Prozent gestiegen. Die Situation in Hongkong und das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...