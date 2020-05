von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Vor 20 Jahren schwappte eine Anlageform über den Atlantik nach Europa, die auch hierzulande den Vermögensaufbau revolutionierte. Am 11. April 2000 ließ die US-Investmentbank Merrill Lynch je einen ETF auf die Indizes Euro Stoxx 50 und Stoxx 50 an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...