OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Hilfen:



"Niemanden zurücklassen - das ist in der Corona-Krise eine außerordentliche Herausforderung. Denn die Krise betrifft so gut wie jeden. Es ist deshalb richtig und wichtig, dass nicht nur Lufthansa und Co. im Fokus stehen, sondern der Bundestag auch neue Hilfen für Eltern, Kurzarbeiter und die Gastronomie auf den Weg bringt. Außerdem ist die Regierung gut beraten, Prioritäten zu setzen. Geld mit der Gießkanne zu verteilen ist nicht nachhaltig. Stattdessen müssen zukunftsträchtige Projekte vorangebracht werden. Energiewende, Klimaschutz und digitale Infrastruktur lauten hier einige der Stichworte."/yyzz/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de