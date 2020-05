Der VW-Konzern schiebt seine Elektrooffensive in China mit milliardenschweren Investitionen an. Zum einen mit dem Einstieg beim Batteriehersteller Guoxuan High-Tech, bei idem die Wolfsburger ihren Anteil an dem Elektro-Joint-Venture JAC Volkswagen erhöhen. An der Mutter von JAC, der staatlichen JAG, übernimmt VW zudem die Hälfte der Anteile. Insgesamt investiert man rund 2 Milliarden Euro, eine Milliarde davon entfällt auf den Einstieg bei Guoxuan High-Tech. Mit klarer Strategie: Volkswagen will in seinem mit Abstand größten Einzelmarkt China 2025 rund 1,5 Millionen Elektroautos ausliefern.



