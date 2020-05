Warren Buffett gilt heute weithin als der beste Investor der Welt. Er hat in den letzten 60 Jahren in Aktien und Anteile investiert und dabei für sich und seine Investoren ein enormes Vermögen aufgebaut. Buffett investiert nicht in irgendwelche Unternehmen. Er hat mehrere Regeln, die er bei der Analyse von Unternehmen immer befolgt, um festzustellen, ob sie geeignete Ergänzungen für sein Portfolio sind. Durch das Befolgen dieser Regeln konnte er über die Jahre hinweg erhebliche Verluste vermeiden. ...

