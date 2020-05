Cassiopea gibt Resultate der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

Lainate, Italien - 29. Mai 2020 - Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN), ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkungsmechanismen (MOA) zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute die Resultate der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2020 bekannt.

Auf Grund des COVID-19 Gesundheitsnotstands und in Beachtung von Art. 106 des Gesetzes N. 18 vom 17. März 2020, welches auf die Minimierung von Reisen und Veranstaltungen zielt, konnte die Teilnahme und die Abstimmung an der Generalversammlung nur durch Erteilung von spezifischen Vollmachten an den designierten Stimmrechtsvertreter (Anwalt Dario Trevisan) erfolgen.

5'593'102 Aktionärsstimmen waren an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 55,93% aller Stimmen.

5'593'102 Aktionärsstimmen, die 100% der gesamten abgegebenen Stimmen repräsentieren, stimmten für die Erhöhung des Aktienkapitals um EUR 750 Tausend, die den bestehenden Aktionären vorbehalten ist.

265'670 Aktionärsstimmen, d.h. 4,75% der insgesamt abgegebenen Stimmen, stimmten für die Erhöhung des Aktienkapitals um EUR 750 Tausend ohne Rechte für bestehende Aktionäre.

5'504'067 Aktionärsstimmen, die 98,41% der insgesamt abgegebenen Stimmen repräsentieren, stimmten dafür, die bestehende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Ausgabe von bis zu 500'000 Aktien zugunsten des Mitarbeiter-Beteiligungsplans aufzuheben und dem Verwaltungsrat die Befugnis zu übertragen, das Kapital des Unternehmens durch die Ausgabe von bis zu 900'000 Aktien zugunsten des Mitarbeiterbeteiligungsplans zu erhöhen.

Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen Dermatologischen Krankheiten, vor allem Akne, Androgenetische Allopezie und Genitalwarzen, entwickelt und sich auf deren Kommerzialisierung vorbereitet.

Halbjahresbericht 2020 Juli 2020 Investora 23.-24. September 2020, Zürich Credit Suisse Small & Mid Cap Konferenz 18.-20. November 2020, Zürich Jefferies Global Health Care Konferenz 19.-21. November 2020, London

