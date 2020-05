The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2182049291 SIEMENS FIN 20/22 MTN BD02 BON EUR N

CA 3KJ XFRA CA00249N1006 AYR STRATEGIES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4CV1 XFRA GB00BMDX5Z93 CPP GROUP PLC EQ00 EQU EUR N

CA XSLR XFRA DE000A2T0VS9 XTRACK. ETC SILBER 80 EQ01 EQU EUR Y

CA XPPT XFRA DE000A2T0VT7 XTRACK. ETC PLATIN 80 EQ01 EQU EUR Y

CA XGDU XFRA DE000A2T0VU5 XTRACK. ETC GOLD 80 EQ01 EQU EUR Y

CA 2J4 XFRA KYG2287A1004 COLOR STAR TECH. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 8DEA XFRA US26142R1041 DRAFTKINGS INC. CL.A O.N. EQ01 EQU EUR N

CA HDDF XFRA US42281Q1040 HEIDELB.DRUCK.UNS.ADR 1/2 EQ01 EQU EUR N

CA 0IGA XFRA US87960W2035 TELIGENT INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

