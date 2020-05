FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.363 EURQIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.127 EURHRS XFRA US5024311095 L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 0.772 EUR12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.400 EUR5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.062 EUR2HF XFRA KYG211731024 CHINA HUIR.FIN.HOL.HD-,01 0.002 EURBSS XFRA DE000A2BPP88 BETA SYST.SOFTW. INH.O.N. 0.200 EUR40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. 0.005 EUR1PH XFRA KYG2133W1087 CHINA RES MED.H.HD-,00025 0.012 EURNWO XFRA DE000NWRK013 NEW WORK SE NA O.N. 2.590 EURVZ1 XFRA SG1N31909426 COMFORTDELGRO 0.034 EUR68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.095 EUR