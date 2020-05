Jacobs Douwe Egberts geht unter dem Namen JDE Peets an die Börse und das bedeutet: Mit einem kleinen Betrag billigst mitgehen, um den Fuß in der Tür zu haben. Je nach weiterem Verlauf ist dann über Zukäufe zu diskutieren. Wir vermuten einen schnellen Start bis zu 20 % Gewinn und deshalb - den Fuß reinstellen!



