Der Dax zieht weiterhin seine Kreise. Die Ausbruchsbewegung über die 11.250 Punkte hinweg hat zweifelsohne an Relevanz gewonnen. So langsam, aber sicher, tastet sich der Index in Richtung der psychologisch wichtigen 12.000er Marke vor. Die gute Stimmung strahlt auch zunehmend auf die Kursentwicklung der beiden zuletzt so arg gebeutelten deutschen Bankwerte ab. Unsere letzte Kommentierung vor genau einer Woche überschrieben wir mit Blick auf die damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...