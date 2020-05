Volkswagen investiert in China zwei Milliarden Euro für den Ausbau der Elektromobilität. Rund eine Milliarde steckt der Autobauer in sein schon bestehendes Gemeinschaftsunternehmen JAC Volkswagen, wie Volkswagen am Freitag mitteilte und entsprechende Informationen von Reuters bestätigte.

