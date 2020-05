Accentro Real Estate AG: ACCENTRO stellt Weichen für erfolgreiches Geschäftsjahr 2020DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO stellt Weichen für erfolgreiches Geschäftsjahr 202029.05.2020 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Berlin, 29. Mai 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), hat im ersten Quartal 2020 die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 gestellt. So konnten sehr gute An- und Abverkaufszahlen erzielt werden. Insgesamt wurden Wohnungen für 26,6 Millionen Euro verkauft, davon fast 19 Millionen aus dem eigenen Bestand und 7,6 Millionen als Dienstleister. Hinzukommen aktuell weitere 106 bereits verkaufte und beurkundete Wohnungen mit einem Umsatz von zusätzlichen rund 31 Millionen Euro. Hier konnten die Nutzen-Lasten-Übergänge noch nicht vollzogen werden, da Grundbuchämter wegen Covid-19 nur eingeschränkt handlungsfähig sind.Deutlicher Ausbau des Wohnungsankaufs Neben den sehr guten Abverkaufszahlen konnte ACCENTRO auch verstärkt zukaufen. In den ersten drei Monaten 2020 wurden in Berlin, Potsdam sowie im Leipziger Umfeld 403 Wohn- und Geschäftseinheiten mit 24.000 Quadratmetern Nutzfläche erworben. Damit hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Quartal 2020 beinahe doppelt so viele Wohneinheiten erworben wie im Vorjahreszeitraum (210 Einheiten).250 Mio. Euro-Anleihe bietet strategische Handlungsfreiheit ACCENTRO Real Estate AG hat mit einer unbesicherten Anleihe in Höhe von 250 Millionen Euro einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erreicht. "Die Anleihe bietet uns die Möglichkeit gerade in diesen unsicheren Zeiten überdurchschnittlich aktiv am Wohnungsmarkt zu bleiben. Nur wenige Unternehmen können über eine solch eine strategische Handlungsfreiheit verfügen", sagt Lars Schriewer, Vorstandsvorsitzender ACCENTRO Real Estate AG.Festhalten an Prognose für Gesamtjahr Für die Anleiheemission und dem Zinsaufwand aus der vorfristigen Ablösung der Anleihe 2018/2021 fielen Einmalkosten in Höhe von rund 4 Millionen Euro an, die das Ergebnis des ersten Quartals belasten. Das Konzernergebnis lag im ersten Quartal bei -7,9 Mio. Euro (2019: 0,2 Mio. Euro). Zu diesem Ergebnis haben auch einmalige Kosten beim Personal beigetragen. "Die Kosten sind kalkulierte Sondereffekte", sagt Schriewer. Der Umsatz blieb mit 14,9 Mio. Euro nahezu gleich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (14,8 Mio. Euro.). Unter der Voraussetzung einer weiteren Lockerung der derzeitigen Beschränkungen wegen Covid-19 hält die ACCENTRO AG derzeit an ihrer EBIT-Prognose fest.Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.agAnsprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 15729.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1058517Ende der Mitteilung DGAP News-Service1058517 29.05.2020