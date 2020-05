Was für eine Bombe: Sonoma Pharmaceuticals (WKN: A2PMPH) meldet nachbörslich die offizielle Zulassung seines Desinfektionsmittels gegen die Covid-19-Erkrankung durch die australische Gesundheitsbehörde ARTG. Bereits Anfang Märze berichtete sharedeals.de weltweit exklusiv über die spannende Entwicklung bei Sonoma Pharmaceuticals in Sachen Corona. "Es besteht die Aussicht auf einen mehr als realistischen Multibagger im laufenden Jahr", hieß es in unserem Artikel. Die jüngste News verdoppelt nun bereits ...

