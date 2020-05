NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 57 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anhaltenden Investitionen des Online-Modehändlers begrenzten das Aufwärtspotenzial der Profitabilität, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum sei aber nach wie vor stark. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung des Bewertungshorizonts um ein Jahr./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000ZAL1111

ZALANDO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de