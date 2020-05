Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy wird sein PV-Portfolio in Australien um 14 MWp erweitern

- Das Unternehmen sichert die Finanzierung für den Bau von zwei PV-Kraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 14 MWp im australischen Leeton

- Photon Energy hat die Projekte selbst entwickelt, wird alle Ingenieurarbeiten durchführen und nach Fertigstellung die Kraftwerke im Eigenbestand betreiben

- Die Kraftwerke werden voraussichtlich im 4. Quartal 2020 an das Stromnetz von Essential Energy angeschlossen und werden den nationalen Energiemarkt jährlich mit ca. 26,8 GWh kostengünstiger erneuerbarer Energie versorgen

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die 'Gruppe" oder das 'Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre Projektgesellschaften Leeton Solar Farm Pty Ltd. und Fivebough Solar Farm Pty Ltd. mit Infradebt Projektfinanzierungsverträge für zwei PV-Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 14 MWp in Leeton, Australien, unterzeichnet haben.

"Dies sind bisher die zwei größten Projekte, die in das Portfolio von Photon Energy aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...